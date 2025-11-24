Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Λουτρόπυργου στη Νέα Πέραμο η άγρια δολοφονία που αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια σχέση γεμάτη εντάσεις, η οποία φαίνεται πως οδήγησε στην τραγική κατάληξη. Θύμα της άγριας δολοφονίας ένας 47χρονος άνδρας και φερόμενος ως δράστης ο 44χρονος αδελφός του. Ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην μονοκατοικία, φέροντας σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Την Aστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

«Κάνανε μεγάλες φασαρίες…»

Άνθρωπος που έμενε κοντά στο σπίτι των αδελφών όπου έγινε το φονικό ανέφερε ότι οι διαμάχες μεταξύ των αδελφών ήταν συχνές και έντονες.

«Η οικογένεια αυτή αποτελείται από πέντε αδέλφια. Ο ένας από αυτούς είναι και αστυνομικός. Τα τρια έμεναν εδώ. Αυτοί μαλώνανε καθημερινά. Τους ξέρει εδώ όλη η γειτονιά. Κάνανε μεγάλες φασαρίες. Πολλές φορές τον βλέπαμε και με πρησμένα μάτια τον έναν. Το θύμα έλεγε συνέχεια ”θα τον σκοτώσω”, αλλά έγινε αντίστροφα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν χρήστες, ήταν αλκοολικοί και οι δύο. Δεν είχαν χρήματα, δεν δούλευαν. Οπότε ο αλκοολισμός ήταν η πιο φθηνή λύση γι’ αυτούς. Κάνανε επαιτεία ή περιστασιακά εάν κάνανε κάνα μεροκάματο. Η αστυνομία ερχόταν συχνά. Είχε γίνει κάποιο δικαστήριο, καθώς είχε γίνει απόπειρα από τον θύτη να σκοτώσει τον αδερφό του. Είχανε πάρει δύο χρόνια αναστολή. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που έφυγε η μητέρα τους, η οποία ήταν ένα υπέροχο άτομο. Δούλευε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Έχω πετύχει περιστατικό που τα παιδιά επιτέθηκαν στην μάνα τους εδώ στην στάση. Μόνο που δεν χειροδίκησαν. Λυτρώθηκε με αυτά που τραβούσα. Τα έβλεπε η γειτονιά, τα ήξερε όλος ο κόσμος. Ερχόταν και η πρόνοια…».