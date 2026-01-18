Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα (18/1) το πρωί στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου».

Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», ενώ τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές.

Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ότι έχουμε να παραδώσουμε θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)