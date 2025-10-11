Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, μία ημέρα μετά το φρικτό έγκλημα που αποκαλύφθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της άγριας επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο διαμέρισμα όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, γεγονός που έχει κινήσει την προσοχή των αρχών. Το θύμα, 31 ετών, εντοπίστηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά, φέροντας πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

Ο 48χρονος, ουκρανικής καταγωγής, που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα, κατάφερε να λυθεί και, παρά τα σοβαρά τραύματά του, να ζητήσει βοήθεια. Όπως κατέθεσε, τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του πρώτου ορόφου και επιτέθηκαν στους δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο φίλος του και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 48χρονος βγήκε από το διαμέρισμα και κατέφυγε σε παρακείμενο μίνι μάρκετ, όπου με τη βοήθεια των υπαλλήλων ειδοποίησε την αστυνομία.

Αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα του θύματος η οποία φέρεται πως βρήκε τον τραυματία στον δρόμο και μαζί ανέβηκαν πάνω στο διαμέρισμα. Εκεί βρήκε το παιδί της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Στην εικόνα του νεκρού γιου της δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα.

Τα χέρια του 31χρονου ήταν επίσης δεμένα με tie wrap ενώ το κεφάλι του γεμάτο με τραύματα από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Ο ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι περίπου εκείνες τις ώρες υπέκυψε στα τραύματά του ο 31 χρόνος.