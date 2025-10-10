Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα έρευνα των αστυνομικών, προκειμένου να διαλευκάνουν τη δολοφονία ενός άνδρα και τον τραυματισμό ακόμα ενός, μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σεράφη έναν άνδρα νεκρό, δεμένο με δεματικά και δίπλα του έναν τραυματία, 31 και 48 ετών αντίστοιχα, με καταγωγή και οι δύο από την Ουκρανία.

Ο 48χρονος τραυματίας, πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο είπε στους ενστόλους ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα, τους δέσμευσαν και τους ξυλοκόπησαν. Όπως υποστήριξε, κατάφερε να λυθεί, όταν έφυγαν οι δράστες, και να καλέσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα έχουν εντοπιστεί πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ να θεωρούν ότι ο τραυματίας δεν είπε όλη την αλήθεια και πως είναι πιθανό να πρόκειται για σπείρα που διακινεί λαθραία και κλεμμένα προϊόντα.