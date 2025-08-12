Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν άνδρα στο Αγρίνιο, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής (10/8) πήγε έξω από ένα σπίτι και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία που έλαβε χώρα, ο κατηγορούμενος μετέβη έξω από το εν λόγω σπίτι και πυροβόλησε 5 φορές στον αέρα και μία φορά προς σταθμευμένο φορτηγό, στο οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του φερόμενου δράστη, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 4 κυνηγετικά όπλα και 7 φυσίγγια, τα οποία κατείχε νόμιμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: pelop.gr