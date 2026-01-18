Αύριο (19/1) στη 1 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί το ραντεβού αγροτών και Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων συγκρότησαν την 25μελή επιτροπή, η οποία θα προσέλθει στον διάλογο, παρουσία 6 παρατηρητών.

Η συνάντηση θα γίνει με τα τρακτέρ στην άκρη, αφού ανάμεσα στις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση για αυτή τη συνάντηση, είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μη συμμετάσχουν πρόσωπα ελεγχόμενα ή με παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά είναι και τα τελωνεία.

Advertisement

Advertisement

Προετοιμασίες στα μπλόκα

Συνεχείς συναντήσεις σε όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, είχαν οι αγρότες μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να σταχυολογήσουν τα μέτρα που θα ζητήσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση της Δευτέρας.

Τρεις είναι κόκκινες γραμμές των αγροτών:

Η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Οι αγρότες από την Πέλλα και το Κιλκίς που βρίσκονται στο μπλόκο των Ευζώνων τονίζουν ότι υπάρχουν αρκετοί αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ένα χρόνο. Έχουν παγώσει οι πληρωμές καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιοι έλεγχοι από το Υπουργείο, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες αναμένεται να ζητήσουν να ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι προκειμένου να πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών είναι ανοιχτή, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου ενώ ανοιχτή είναι επίσης η Εγνατία Οδός και τα τελωνεία.

Σε ό,τι αφορά στα μπλόκα που έχουν ήδη συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, αναμένεται να πάρουν τα τρακτέρ από τα σημεία όπου βρίσκονται, τις επόμενες ημέρες, μετά την αυριανή συνάντηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναμονή ενώ συμπληρώνουν την 50η μέρα της κινητοποίησής τους. Εδώ και αρκετά 24ωρα έχει δοθεί η αερογέφυρα στην κυκλοφορία και έτσι υπάρχει ακόμη μια εναλλακτική διαδρομή για όσους οδηγούς μετακινούνται με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου των τρακτέρ, η Τροχαία δεν έχει επιτρέψει -για λόγους ασφάλειας- τη διέλευση μέσα από το μπλόκο.

Advertisement

Τα τρακτέρ βρίσκονται δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όταν και θα επιστρέψουν στο σημείο οι εκπρόσωποι των αγροτών για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το τι ειπώθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Θα ακολουθήσουν οι γενικές συνελεύσεις όπου θα αποφασιστεί το πώς θα προχωρήσουν.

Οι αγρότες προσδοκούν στη συνάντηση αυτή να θέσουν τα επιχειρήματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσουν το κυβερνητικό επιτελείο ότι υπάρχουν και περιθώρια για μεγαλύτερη στήριξη αλλά και ανάγκη για αυτή τη στήριξη.

Αναλυτικότερα:

Advertisement

Θα διαπραγματευτούν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όχι μόνο για το βαμβάκι και το σιτάρι, αλλά και για άλλα προϊόντα.

Θα ζητήσουν και θα επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορούν, με έναν πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο τρόπο όπως λένε, να έχουν την απαλλαγή που θέλουν σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο.

Δέκα άνθρωποι που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, θα εκπροσωπήσουν τους Θεσσαλούς αγρότες.

Σημειώνεται ότι οι 6 παρατηρητές που θα βρεθούν στο Μαξίμου, θα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στη συνάντηση προκειμένου να καταγράφουν όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε επιστρέφοντας στα μπλόκα τους, να έχουν μια καλή εικόνα και μια καλή καταγραφή του τι έχει ειπωθεί ώστε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Σ. Αλειφτήρας: «Θέμα πολιτικής βούλησης»

«Αισιόδοξος» ενόψει της συνάντησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας το πρωί της Κυριακής (18/01), στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Advertisement

«Όλο το αγροτικό κίνημα και όλη η επιτροπή που θα προσέλθει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αισιόδοξη, καθώς έχει να ασχοληθεί με πολύ σημαντικά ζητήματα, αιτήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αιτήματα όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένα μέλλον το οποίο διαγράφεται πάρα πολύ ζοφερό και θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να μας δείξει αν έχει την πολιτική βούληση και τη διάθεση να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα ή μέρος των αιτημάτων, έτσι ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.»

Ο Σ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι «αν δεν υπάρξουν βελτιώσεις σε αυτά που κέρδισαν οι συνάδελφοί μας στην πρώτη συνάντηση που έκαναν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στα χωράφια μας.»

«Νομίζω ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα πάμε εκεί ώστε να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτά τα αιτήματα και αν χρειαστεί ίσως να καταθέσουμε και κάποιες προτάσεις. Τα αιτήματα που έχουμε στείλει είναι κοστολογημένα και στοιχειοθετημένα Δεν νομίζω ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό ώστε να επιτρέπει σε μια χώρα κράτος – μέλος να παίρνει αποφάσεις και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν μια κοινωνική ομάδα.

Advertisement

Γι’ αυτό αναφέρω ότι είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα διάθεσης του Πρωθυπουργού αν θέλει να παράγουμε ποιοτικά, φτηνά ελληνικά προϊόντα για όλους τους Έλληνες καταναλωτές ή θέλει να πάμε σε αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες και από τις χώρες της Mercosur, με την απαράδεκτη συμφωνία που υπογράφτηκε και πριν λίγες μέρες και στην ουσία θα είναι η ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα.»

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)