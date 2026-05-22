Σε λειτουργία μπαίνει το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών με ai κάμερες που θα εντοπίζουν όσους μπαίνουν χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η πρώτη κάμερα τοποθετήθηκε στο σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, από όπου και θα ξεκινήσει η δράση που σχεδιάζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα ειναι τοποθετημένη η ai κάμερα που καταγράφει τις παραβάσεις. Το πρόγραμμα σύμφωνα με παρουσίαση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργού Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους σταθμούς, βάζοντας τέλος στην εισιτηριοδιαφυγή.

Πώς θα λειτουργούν οι ai κάμερες

Παρά τις μέχρι τώρα αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, οι ai κάμερες δε θα βιντεοσκοπούν τους παραβάτες, αποστέλλοντας τους πρόστιμο, αλλά θα συλλέγουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Θα υπολογίζουν δηλαδή σε ποιους σταθμούς και ποιες ώρες καταγράφεται η μεγαλύτερη εισιτηριοδιαφυγή, ώστε στα σημεία αυτά να σπεύδουν άμεσα ελεγκτές.

Πάντως, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα νέα για την εισιτηριοδιαφυγή είναι αισιόδοξα, τουλάχιστον για το πρώτο τετράμηνο του 2026, καθώς οι επικυρώσεις των εισιτηρίων ήταν κατά 9.1% περισσότερες σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο σχέδιο του Υπουργείου Μεταφροών και αν θα το «καλωσορίσουν» οι πολίτες.