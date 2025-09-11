Μια 23χρονη έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) στα Μάλια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η νεαρή οδηγούσε μηχανή και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο δίκυκλο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 23χρονη είχε φύγει από την ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., τόσο η κοπέλα, όσο και ο 27χρονος δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης, ενώ το όχημα του Αιγύπτιου ήταν επίσης ανασφάλιστο.

Όπως αναφέρει το cretalive, η 23χρονη από την Χερσόνησο φορούσε κράνος την ώρα του τραγικού ατυχήματος, σε αντίθεση με τον οδηγό της άλλης μηχανής.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Αιγύπτιο, ο οποίος ύστερα από τη σύγκρουση προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο που έλαβε χώρα η τραγωδία. Λίγα μέτρα πιο μακριά, ακινητοποιήθηκε από 2 τουρίστες.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, προκειμένου να ανακαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της μοιραίας σύγκορυσης.

(με πληροφορίες από cretalive.gr)