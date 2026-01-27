Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 19.01.2026 – 23.01.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.847.931 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9925 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.377.904,19.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 19.01.2026 368.590 1.475.270,59 € 4,0025 € 4,0410 € 3,9010 € 20.01.2026 372.687 1.475.625,50 € 3,9594 € 4,0040 € 3,9000 € 21.01.2026 374.960 1.475.458,22 € 3,9350 € 3,9800 € 3,8840 € 22.01.2026 366.121 1.476.343,14 € 4,0324 € 4,1000 € 3,9900 € 23.01.2026 365.573 1.475.206,74 € 4,0353 € 4,0800 € 4,0000 € Σύνολο 1.847.931 7.377.904,19 3,9925

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 8.921.407 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.