Κανονικά θα κυκλοφορήσουν μετά τις έξι το πρωί αύριο τα ταξί στην Αττική. Λόγω της κακοκαιρίας και για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων οι ιδιοκτήτες ταξί αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους που είχαν εξαγγείλει έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ έχει ως εξής:

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων.