Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής καταγράφονται στη Φοινικούντα μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή σήμερα (27/11) το πρωί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν στέγες από σπίτια, έσπασαν τζαμαρίες επιχειρήσεων, λαμαρίνες έπεσαν στο οδικό δίκτυο ενώ από «θαύμα» δεν κινδύνευσαν οδηγοί.

Κάτοικοι περιγράφουν πως σώθηκαν «από θαύμα», καθώς με το που σχηματίστηκε ο ανεμοστρόβιλος άρχισαν να τρέχουν για να αποφύγουν τη μανία των ανέμων.

Advertisement

Advertisement

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, ανέφερε στην εφημερίδα πως «τέτοιο φαινόμενο δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή», επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής και τον φόβο που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Από τις βλάβες στο δίκτυο, η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία.

Οι κάτοικοι προσπαθούν ήδη να περισώσουν ό,τι μπορούν, αν και το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει έως τώρα ανυπολόγιστο. Πέρα από τις μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο, σημαντικές ζημιές υπέστησαν και ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, ενώ τροχόσπιτα παρασύρθηκαν ακόμη και 30 μέτρα από τη θέση τους.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Πελοπόννησος)