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Τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσό έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά κτηρίου που θα αξιοποιηθεί ως φοιτητική εστία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ανοίγει, με απόφασή της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Από πλευράς υπουργείου, αυτή η απόφαση αποτελεί μία «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη» για την ΑΣΚΤ, καθώς, όπως επισημαίνεται, για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα να αποκτήσει δική της φοιτητική εστία, απαντώντας σε μία πάγια ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας.

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«Η φοιτητική στέγη είναι ένα πραγματικό ζήτημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το εάν η οικογένειά του μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της στέγασης», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη και προσέθεσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα ένα ιστορικό ίδρυμα της χώρας μας και, κυρίως, τους ανθρώπους του».

Σημειώνεται, ότι η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030. Η επίσημη πρόσκληση προβλέπει για την ΑΣΚΤ προϋπολογισμό έως 7.450.000 ευρώ.

Η νέα πρέμβαση προστίθεται στις παρεμβάσεις ενίσχυσης των υποδομών και της λειτουργίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς μέσα στο 2026 έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών της, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών της Σχολής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ