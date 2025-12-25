Θύμα οργανωμένης απάτης έπεσε μια 70χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα αντικείμενα, με τη συνολική λεία των δραστών να εκτιμάται ότι αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη και έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων, ενώ ένας ακόμη αναζητείται.

Σύμφωνα με την κατάθεση της ηλικιωμένης, το πρωί της προηγούμενης ημέρας άγνωστα άτομα επικοινώνησαν μαζί της και προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα δήθεν εργασιών και για λόγους «ασφαλείας», την έπεισαν να συγκεντρώσει και να αφήσει έξω από την εξώπορτα του σπιτιού της χρυσαφικά και κοσμήματα. Η γυναίκα, πεισμένη από τα λεγόμενά τους, άφησε 450 λίρες Αγγλίας – οι οποίες αποτελούν υψηλής αξίας αποθεματικό χρυσού – καθώς και κοσμήματα μεγάλης χρηματικής και συναισθηματικής αξίας, που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Οι δράστες παρέλαβαν τα αντικείμενα και εξαφανίστηκαν, χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί. Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 40 ετών και μιας γυναίκας 36 ετών, οι οποίοι θεωρούνται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ένας 25χρονος συνεργός, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του τρίτου υπόπτου όσο και για την ανεύρεση των κλοπιμαίων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδίως των ηλικιωμένων, σε παρόμοιες μεθόδους εξαπάτησης.