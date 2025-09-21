Σε νέα απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι θα τραβήξουν «χειρόφρενο» για 18 ώρες, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο να εξασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), που έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον κλάδο, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης».