Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της 22ας Νοεμβρίου στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, όταν κάτοικος εντόπισε σκυλίτσα στα σκουπίδια τυλιγμένη σε ένα τσουβάλι, πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων.

Η ανάρτηση της κυρίας Διονυσίας Βλάχου για την σκυλίτσα που βρέθηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σάββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβάλι.

Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκωμένο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της.

Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο».