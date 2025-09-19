Τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ποια ονόματα επέλεγαν αλλά και επιλέγουν στις ημέρες μας οι γονείς για τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ δεκαετιών στην χώρα μας.

Με βάση την έρευνα, για κάθε έτος γέννησης παρουσιάζονται τα 30 πιο δημοφιλή γυναικεία και ανδρικά ονόματα ως ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό. Στις περιπτώσεις διπλών ονομάτων λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο όνομα, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα ανά έτος.

Γυναικεία ονόματα



Η κυριαρχία του ονόματος Μαρία είναι αδιαμφισβήτητη. Από τη δεκαετία του 1940, όταν το 9,48% των νεογέννητων κοριτσιών έλαβε αυτό το όνομα, έως το 2021 με ποσοστό 7,71%, παραμένει σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των γονιών.

Άλλα κλασικά γυναικεία ονόματα, όπως η Ελένη και η Αικατερίνη, διατηρούν τη δημοτικότητά τους εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, μερικά ονόματα εμφανίζουν σημαντική άνοδο ή πτώση μέσα στο χρόνο. Για παράδειγμα, η Ιωάννα το 1940 ήταν μόλις στην 14η θέση με 1,65%, ενώ το 2021 κατατάσσεται στην τετράδα των πιο δημοφιλών. Αντίστοιχα, η Χριστίνα, που εμφανιζόταν στο τέλος της κατάταξης τη δεκαετία του 1940, έφτασε τη δεκαετία του 2000 στην 7η θέση.

Άλλα ονόματα, όπως η Χρυσή, είχαν κάποια δημοτικότητα τη δεκαετία του 1940 (1,58%), αλλά με την πάροδο του χρόνου εξαφανίστηκαν από τη λίστα των 30 κορυφαίων. Αυτό δείχνει ότι ενώ οι σταθερές επιλογές παραμένουν δυνατές, υπάρχει συνεχής κινητικότητα στις λιγότερο δημοφιλείς επιλογές.

Τα 30 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα:

Μαρία

Ελένη

Αικατερίνη

Ιωάννα

Βασιλική

Αναστασία

Κωνσταντίνα

Σοφία

Δήμητρα

Άννα

Γεωργία

Χριστίνα

Ευαγγελία

Ειρήνη

Δέσποινα

Αγγελική

Παναγιώτα

Νικολέτα

Νεφέλη

Αλεξάνδρα

Ζωή

Μελίνα

Λυδία

Παρασκευή

Φωτεινή

Στυλιανή

Μαρίνα

Θεοδώρα

Δανάη

Αθανασία



Ανδρικά ονόματα



Στους άνδρες, το όνομα Γεώργιος κυριαρχεί από τη δεκαετία του 1940, με 10,59% των αγοριών να λαμβάνουν αυτό το όνομα, έως το 2021 όπου παραμένει στην πρώτη θέση με 7,58%. Η πρώτη πεντάδα των ανδρικών ονομάτων – Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Δημήτριος, Νικόλαος – παραμένει σχεδόν αμετάβλητη για περισσότερες από επτά δεκαετίες, δείχνοντας τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης και της θρησκευτικής κουλτούρας στις επιλογές των γονιών.

Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στα λιγότερο δημοφιλή ονόματα, που άλλοτε εμφανίζονται και άλλοτε απουσιάζουν από τη λίστα των κορυφαίων. Ονόματα όπως Παύλος, Γρηγόρης, Φώτιος, Θωμάς παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, αποτυπώνοντας νέες τάσεις και ατομικές επιλογές των γονιών μέσα στα χρόνια.

Τα 30 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα:

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

Δημήτριος

Νικόλαος

Παναγιώτης

Χρήστος

Βασίλειος

Αλέξανδρος

Άγγελος

Αθανάσιος

Μιχαήλ

Μάριος

Ευάγγελος

Αντώνιος

Εμμανουήλ

Θεόδωρος

Αναστάσιος

Σπυρίδων

Ανδρέας

Φίλιππος

Ηλίας

Χαράλαμπος

Στέφανος

Σταύρος

Απόστολος

Πέτρος

Στυλιανός

Ελευθέριος

Σωτήριος

Τάσεις και συμπεράσματα



Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι τα παραδοσιακά ονόματα, που συνδέονται με τη θρησκευτική και οικογενειακή παράδοση, παραμένουν σταθερά στην κορυφή. Ταυτόχρονα, η λίστα των λιγότερο δημοφιλών ονομάτων αντικατοπτρίζει την ποικιλία και τις αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτισμικές προτιμήσεις των γονιών.

Η ΕΛΣΤΑΤ, μέσα από τα αναλυτικά της βίντεο και στοιχεία, παρέχει όχι μόνο μια στατιστική εικόνα αλλά και ένα κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμα για το πώς οι Έλληνες επιλέγουν τα ονόματα των παιδιών τους, διατηρώντας παραδοσιακές επιλογές αλλά και ενσωματώνοντας νέες επιρροές στον χρόνο.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ