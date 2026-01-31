Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά στην υπόθεση των ανθρωποκτονιών των δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη το 2024 και το 2025, για τις οποίες έγιναν δύο συλλήψεις.

Από την αστυνομία είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη η εξιχνίαση της υπόθεσης και η σύλληψη δύο ατόμων- δύο ημεδαπών 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού. Οι δύο ανθρωποκτονίες θεωρείται ότι διαπράχθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2024 και 24 Ιουλίου 2025 σε υπόγειο οικοδομής στη Μενεμένη.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση» αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου σημειώνεται πως οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα αδικήματα.

Με την υπόθεση ασχολήθηκε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Όπως αναφέρθηκε, πρώτο θύμα του 52χρονου ήταν η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη και ο 52χρονος ομολόγησε ότι τον Οκτώβριο του 2024 τη σκότωσε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών, στραγγαλίζοντάς την και πετώντας το πτώμα στα σκουπίδια με τον συνεργό του. Η εκπομπή είχε μιλήσει και με την οικογένειά του, με τον ίδιο να ανταποκρίνεται εμφανιζόμενος πρόθυμος, υποτίθεται, να «βοηθήσει». Εκείνος επιχείρηση να κρατήσει αποστάσεις, παρουσιάζοντας την σχέση τους ως επιφανειακή και περιγράφοντας μια γυναίκα αναστατωμένη και σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 52χρονος, εξεταζόμενους από αστυνομικούς, ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Ο ίδιος φέρεται να ενέπλεξε στο ίδιο περιστατικό και τον 50χρονο συγκατηγορούμενό του, ενώ ανέφερε πως πέταξε τη σορό τής 46χρονης σε κάδο απορριμμάτων.

Δεύτερο θύμα ήταν η 43χρονη Ευρυδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, που είχε εξαφανιστεί τον Ιούλιο του 2025. Σύμφωνα με τον 52χρονο, η γυναίκα, επίσης χρήστης ναρκωτικών, πέθανε στον ύπνο της ενώ ήταν μαζί στο υπόγειο, και ο ίδιος μετέφερε και απέκρυψε το πτώμα στο δώμα του κτιρίου. Ο 52χρονος αρνείται, προανακριτικά, την εμπλοκή του στο θάνατό της.