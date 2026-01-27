Ένας 52χρονος ομολόγησε στη θεσσαλονίκη για τη δολοφονία μίας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024. Όμως οι αποκαλύψεις οδήγησαν την Ασφάλεια στην έρευνα και ενός δεύτερου θανάτου που έγινε στο ίδιο κτίριο, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να πρόκειται για «serial killer».

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, ο 52χρνος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη 46χρονη στις 30 Οκτωβρίου 2024 στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως είπε, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό. Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.