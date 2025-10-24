Με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή νερού κατάφερνε ένας 59χρονος να αποκτά πρόσβαση σε σπίτια και διαμερίσματα και να αρπάζει από το εσωτερικό τους χρήματα και κοσμήματα αξίας.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου είχαν στο στόχαστρό τους τον απατεώνα που παρίστανε τον υδραυλικό και του πέρασαν χειροπέδες, ύστερα από την τελευταία ενέργειά του, στην περιοχή του Πειραιά.

Με το τέχνασμά του μπήκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κανθάρου και έπεισε την ιδιοκτήτρια να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, για να μην καταστραφούν από τα νερά.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να εξαφανιστεί, αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγα μέτρα μακριά με 37.050 ευρώ και κοσμήματα στην κατοχή του, τα οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν δικά του και τα πήγαινε προς φύλαξη.

Το θύμα της κλοπής, όμως, αναγνώρισε τα κοσμήματα, δήλωσε ότι της άρπαξε το συγκεκριμένο ποσό και έτσι θα της αποδοθούν.

Ο 59χρονος φέρεται από τις αστυνομικές αρχές να έχει διαπράξει με το ίδιο κόλπο 14 κλοπές σε Αμπελόκηπους, Πατήσια, Κυψέλη, Καλλιθέα, Παγκράτι και Δημοτικό Θέατρο. Η λεία του ήταν 125.300 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 157.500 ευρώ.

Σε βάρος του 59χρονου υπήρχε ήδη μία καταδικαστική απόφαση για απάτη κατ’ εξακολούθηση και οι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν την προφυλάκισή του στις Φυλακές Κορυδαλλού.