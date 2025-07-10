Ο Κυριάκος Θωμαΐδης για τις τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ μετά την σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου - Οι προβλέψεις των πειθαρχικών επιτροπών για ισόβιο αποκλεισμό - Θα αναβαθμιστεί το κατηγορηγήριο;
Πριν από περίπου έξι μήνες πρόσωπο, που απ'ό,τι αποδείχθηκε γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, έδωσε τις πρώτες πληροφορίες στην Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ούνιξ Καζάν και την Μονακό - Ο Ουκρανός διαιτητής ισχυρίστηκε ότι απέρριψε την πρόταση και ότι τον προσέγγισε ο ίδιος ο Ηλίας Κορομηλάς.
Αύριο απολογείται ο Παπαπέτρου, την Κυριακή οι Λιόλιος και Μαυραγάνης και τη Δευτέρα οι Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης
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