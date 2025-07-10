Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ούνιξ Καζάν και την Μονακό - Ο Ουκρανός διαιτητής ισχυρίστηκε ότι απέρριψε την πρόταση και ότι τον προσέγγισε ο ίδιος ο Ηλίας Κορομηλάς.