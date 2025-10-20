Στην αντεπίθεση έχει περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Πολυζωγοπούλου, η οποία κατέθεσε αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα.

Ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται, λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί και τη δουλειά της, κάποια στιγμή βέβαια η δράση γεννά αντίδραση. Η Σοφία λοιπόν έκανε κι αυτή αγωγή, ζητώντας αυτά που δικαιούται και το δικαστήριο υποχρεωτικά πήγε για να συνεκδικαστεί με την αγωγή της Σοφίας τον Δεκέμβριο. Ζητάει τη συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του κ. Λύτρα. Είναι γύρω στις 600.000».

Ο Λύτρας με αγωγή της ζητάει 1 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι και ο Απόστολος Λύτρας είχε καταθέσει αγωγή σε βάρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, ζητώντας της 1 εκατ. ευρώ. Ζητά είτε να του επιδόσει το σπίτι που μένει η ίδια με το παιδί τους, είτε να του δώσει 1 εκατ. ευρώ.

