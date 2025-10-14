Για το τραγικό ιατρικό λάθος που έλαβε χώρα στο νοσοκομείο της Άρτας και οδήγησε στον θάνατο μία 28χρονη έγκυο τοποθετήθηκε η αδελφή της, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω περιστατικό αποτελεί «ξεκάθαρο έγκλημα».

Η 28χρονη έγκυος μετέβη στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, με τους γιατρούς του νοσοκομείου να της χορηγούν αντιβίωση, από την οποία η νεαρή γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Advertisement

Advertisement

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε μερικές ώρες, με αποτέλεσμα η 28χρονη να χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με την αδερφή της, αυτό που έγινε «είναι ξεκάθαρο έγκλημα. Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Δεν λέω ότι κάποιος ήθελε να την σκοτώσει, αλλά ήταν έγκλημα», σχολίασε σχετικά με το περιστατικό η αδελφή της εγκύου.

«Το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα. Μέσα στον θάλαμο βρισκόταν η νοσηλεύτρια, η οποία είχε βάλει τον ορό στην αδελφή μου και γύρισε για να πάρει κάποια πράγματα που είχε αφήσει. Εκείνη την στιγμή, είπε στον γαμπρό μου ότι μουδιάζει όλο της το σώμα και ξεκίνησε να κάνει εμετό η αδελφή μου και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε “τι θες να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι”.

Η νοσηλεύτρια απ’ ότι κατάλαβα αντί να πάει να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί, πήρε τηλέφωνο τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι» είπε η αδελφή της εγκύου και η οποία πιστεύει οτι έτσι «χάθηκε πολύτιμος χρόνος».

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Έπρεπε να υπάρχει στελέχωση στο νοσοκομείο»

Στην ίδια εκπομπή μίλησαν, επίσης, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, και ο Γεώργιος Αρβανίτης, πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Όπως είχε ανακοινώσει και το νοσοκομείο το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία ωστόσο η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή.

«Η ένορκη διοικητική εξέταση και η εισαγγελική έρευνα πρέπει να ρίξει φως στην υπόθεση. Εδώ χορηγείται μία αντιβίωση με ιατρική ένδειξη, με ιατρική εντολή. Η ασθενής εμφάνισε αλλεργική αντίδραση. Αυτό που πρέπει να εξεταστεί για να δούμε εάν υπάρχει ευθύνη στο προσωπικό, είναι ο τρόπος χορήγησης της αντιβίωσης και δεύτερον ο χρόνος αντίδρασης», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος στην ΠΟΕΔΗΝ.

«Σε μία αλλεργική αντίδραση πρέπει να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση με αδρελανίνη ή κάποια άλλα πράγματα που θα αποφασίσει ο γιατρός. Εκεί στην Άρτα, στην μαιευτική κλινική υπήρχαν τέσσερις ασθενής, δύο νοσηλευτές και μία ειδικευόμενη γιατρός. Γιατρός δεν υπήρχε ειδικευμένος. Επειδή είναι λίγοι, ήταν από το σπίτι. Καλό θα ήταν να υπήρχε στελέχωση στο νοσοκομείο και να υπήρχε εκεί ο ειδικευμένος γυναικολόγος», υποστήριξε ο Μ. Γιαννάκος.