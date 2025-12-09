Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για όλους και για όλα που αφορούν τους «Πράσινους», ενώ τοποθετήθηκε και για τον λόγο που επέλεξε να φέρει τον Τι Τζέι Σορτς στην Ελλάδα για λογαριασμό του «Τριφυλλιού».

Μεταξύ άλλων, ο Αταμάν εκθείασε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Κώστας Σλούκας στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη σε καταστάσεις pick and roll.

Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του, αλλά και της μέχρι στιγμής συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, σε μία απολαυστική συζήτηση στην εκπομπή Euro Insiders powered by Betsson.

Όπως πάντα, ο τεχνικός του «Εφτάστερου» προχώρησε σε ατάκες που αναμένεται να συζητηθούν, κάτι που μας έχει συνηθίσει στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Δείτε τη συνέντευξη του Εργκίν Αταμάν.