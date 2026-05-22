Σε άμορφη μάζα από σιδερικά μετατράπηκαν 2 από τα 3 αυτοκίνητα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, στην Αθηνών – Σουνίου.

Από το τροχαίο ένας 56χρονος έχασε τη ζωή. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι εικόνες από το τροχαίο σοκάρουν, καθώς δύο από τα τρία αυτοκίνητα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Μάλιστα σε βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ διακρίνεται και ένα άτομο τραυματισμένο, ενώ τα ασθενοφόρα δεν έχουν φτάσει ακόμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν 3 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Ο 56χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.