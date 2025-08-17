Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μυρωδιά καμένου το βράδυ του Σαββάτου (16/8) κυρίως στην Ανατολική Αττική, ωστόσο αρκετές ήταν οι αναφορές και στις υπόλοιπες περιοχές στο λεκανοπέδιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ουρανός της Αττικής καλύφθηκε από πυκνούς καπνούς, οι οποίοι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που δέχθηκε πάρα πολλές κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οφείλονταν στη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει τη βορειοδυτική Τουρκία, στα Δαρδανέλια.

Τι αναφέρει ο Κολυδάς

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα.

Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

