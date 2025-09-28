Οι «πράσινοι», λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στον τελικό του Σούπερ Καπ, ανάρτησαν φωτογραφία με τους Πειραιώτες και το τρόπαιο, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το μήνυμα: «Συγχαρητήρια στους νικητές του Σούπερ Καπ».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς δεν συνηθίζεται συχνά σε επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των δύο «αιωνίων», δείχνοντας ένα πνεύμα αθλητικού σεβασμού που ξεπέρασε την παραδοσιακή αντιπαλότητα.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ασχολίαστη και απάντησε με τη σειρά του, ευχαριστώντας τον Παναθηναϊκό για τα συγχαρητήρια. Ωστόσο, η απάντηση συνοδεύτηκε από μία δόση χιούμορ και ειρωνείας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Είναι κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας». Με τον τρόπο αυτό, οι Πειραιώτες υπενθύμισαν την απουσία του μεγάλου τους αντιπάλου από τη διοργάνωση, δίνοντας μια ελαφρά πικάντικη χροιά στον διάλογο.

Thank you very much! It’s a pity you weren’t here to celebrate it with us! #OlympiacosBC — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 27, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν συμμετείχε στο φετινό Σούπερ Καπ, καθώς βρισκόταν στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», μία διοργάνωση που τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη του ιστορικού παράγοντα της ομάδας. Η απουσία του από τη διοργάνωση δημιούργησε συζητήσεις, καθώς το ελληνικό κοινό δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ακόμη ντέρμπι μεταξύ των δύο μονομάχων του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανταλλαγή αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από το χιουμοριστικό της στοιχείο, έδειξε ότι ακόμη και μέσα σε μια σκληρή αθλητική αντιπαλότητα μπορεί να υπάρξει διάθεση για αναγνώριση της επιτυχίας του αντιπάλου. Παράλληλα, ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τις επερχόμενες αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρωλίγκα, όπου οι δύο ομάδες αναμένεται να κοντραριστούν με φόντο την κορυφή.