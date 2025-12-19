Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Στο πρώτο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Άρη Betsson, Ρόνι Χάρελ και Γιώργο Τανούλη, σε μια ειλικρινή και ανθρώπινη συζήτηση γύρω από την ψυχολογική πίεση, τα περιστατικά bullying και τις προκλήσεις που δοκιμάζουν την ψυχική αντοχή των αθλητών σε υψηλό επίπεδο.

Advertisement

Advertisement

Η σειρά αποτελεί μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson για την ευαισθητοποίηση γύρω από το bullying, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους αθλητές ώστε να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, δυσκολίες και στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την πορεία τους. Μέσα από αυθεντικές αφηγήσεις, το Betsson Talks αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη φανέλα, προωθώντας την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τον ανοιχτό διάλογο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιήσει το φίλαθλο κοινό, να εμπνεύσει τους νεότερους αθλητές και να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Το Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά θα συνεχιστεί με νέα επεισόδια, στα οποία αθλητές θα μοιράζονται αυθεντικές ιστορίες και προσωπικές εμπειρίες, ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο γύρω από το bullying, την ψυχική πίεση και την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού.



Δείτε το επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube: