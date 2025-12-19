Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων από οδηγούς.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έκλεισαν τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα. Η γέφυρα αναμένεται να μείνει κλειστεί για τρεις ώρες. Ανοιχτή παραμένει η παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Νωρίτερα, άνοιξε εκ νέου ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες μετά από πολύωρο αποκλεισμό λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, με τους αγρότες να αποκλείουν και τους παραδρόμους.

Στον Προμαχώνα οι νταλίκες έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων για να περάσουν τα σύνορα, ενώ ίδια είναι η εικόνα και σε άλλα τελωνεία όπου περιμένουν να ανοίξουν τον δρόμο οι αγρότες.

Η αρχή έγινε από την παράκαμψη της Ριτσώνας, στο τμήμα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με το μπλόκο στο Μπράλο να αποκλείει τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175 χλμ που οδηγεί από τη Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά.

Ο αποκλεισμός κράτησε μέχρι τις 17:00, ενώ περίπου στις 18:00, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν για τρεις ώρες τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σημειώνεται πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά και τις δύο ημέρες τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 12.00 έως τις 15.00 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή αναμένεται να μοιρασουν κηπευτικά προϊόντα σε διερχόμενους πολίτες, συνοδευόμενα από έντυπα που θα αναγράφουν σε απλοποιημένη μορφή τα αιτήματα του πρωτογενούς κλάδου.

Σε πενθήμερο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη προχώρησαν στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που ελήφθη στην πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Στο μπλόκο των Τρικάλων, οι αγρότες σε μια κίνηση καλής θελήσεως για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην πόλη για τον Μύλο των ξωτικών, δεν απέκλεισαν τους παράδρομους.

Άνοιγμα των μπλόκων το Σαββατοκύριακο

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι αγρότες, που βρίσκονται στα διόδια των Μαλγάρων εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, κρατώντας κλειστή την κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διατηρήσουν και τα δύο ρεύματα αποκλεισμένα έως και το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου. Από την Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, θα ανοίξουν τρία εκδοτήρια από τα διόδια και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση για το τριήμερο των Χριστουγέννων και να μην προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες. Ανάλογη απόφαση αναμένεται, εκτός απροόπτου, και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Κάθε μπλόκο θα κρίνει για πόσες ώρες μπορεί να κλείσει τους παραδρόμους, βάσει των δυνάμεων, με την αρχή να γίνει από το μπλόκο του Μπράλου, με αντίστοιχες ενέργειες να αναμένεται να κάνουν τα μπλόκα σε Νίκαια, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των μπλόκων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι των μετακινήσεων. Οι ώρες ανοίγματος, καθώς και η ημέρα θα αποφασίζετε από κάθε μπλόκο.

Στόχος είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία θα ανοίξουν για 3 ημέρες και τα κεντρικά μπλόκα, παραχωρώντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων για τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες επιτρέπουν όλες αυτές τις ημέρες της διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και οχημάτων για έκτακτα περιστατικά.

Τα ισχυρότερα μπλόκα

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να προχωρούν σε χρονικά περιορισμένους αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα έχουν στηθεί στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

