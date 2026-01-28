Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του γιατρού Δημήτρη Κούκουλα από τη συνομιλία που είχε με έναν από τους επιζώντες οπαδούς του ΠΑΟΚ στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, τονίζοντάς του ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα.

Ο επιζών που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση μίλησε στον γιατρό, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, και του εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Όπως ανέφερε ο γιατρός, ο επιζών του είπε ότι την ώρα της προσπέρασης, ενεργοποιήθηκε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (lane assistance). Το σύστημα αυτό φέρεται να «μπλόκαρε» το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να επαναφέρει το όχημα δεξιά.

Έτσι, το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων.