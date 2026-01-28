Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

Ο νεαρός που ενεπλάκη στο τροχαίο έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί κατά τη διακομιδή του.

Στο βίντεο, ακούγεται ένας Έλληνας από την Καστοριά να μιλάει στον διασωθέντα και να τον ρωτάει το όνομά του. «Μάριος» ακούγεται να απαντά ο νεαρός ο οποίος βρίσκεται σε φορείο και στη συνέχεια μεταφέρεται εντός του νοσοκομείου.

«Εσύ είσαι από την Αλεξάνδρεια ε;» ρωτά ο κύριος από την Καστοριά με τον νεαρό να απαντά καταφατικά και τον κύριο να του λέει στη συνέχεια «εντάξει αγόρι μου, δώσε δύναμη, δώσε κουράγιο, εντάξει λεβέντη μου;»

Το δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ έλαβε χώρα χθες Τρίτη (27/1) στην Ρουμανία. Στο βαν που ενεπλάκη στο δυστύχημα επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς στην Γαλλία για το παιχνίδι του Europa League με την Λυών.

Το σοκαριστικό δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο ND6 – E70 κοντά στην πόλη Lugojelul με το βαν με τους Έλληνες οπαδούς να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έπειτα από προσπέραση και να συγκρούεται με νταλίκα που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα.