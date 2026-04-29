Ο ΠΑΟΚ πήγε στην Ισπανία με στόχο να υπερασπιστεί το +6 του πρώτου αγώνα στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο η αγωνιστική κατάρρευση στο β’ μέρος έφερε την ήττα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν αρκετά ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η Μπιλμπάο αποδείχθηκε ανώτερη για δεύτερη σερί χρονιά και στέφθηκε πρωταθλήτρια στο FIBA Europe Cup.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε από νωρίς με έξι πόντους (9-15). Στην συνέχεια, η Μπιλμπάο ισορρόπησε, έπαιξε με περισσότερη συγκέντρωση και μείωσε στον πόντο (17-18, 9′). Οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου κατάφεραν παρόλα αυτά να μείνουν μπροστά και τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-23.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 25-25, με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά και να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι και τα μέσα του δεκαλέπτου. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου οι Μπιλμπάο έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, απέκτησε το μομέντουμ και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα (43-41).

Κατάρρευση στην τρίτη περίοδο

Η τρίτη περίοδος αποδείχτηκε καταστροφική για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Οι γηπεδούχοι έκαναν από νωρίς το +6 (47-41), ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την σειρά. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με επιμέρους σκορ 8-2, με την Μπιλμπάο να αντιδρά εκ νέου με 6-0 σερί.

Στα επόμενα λεπτά, οι παίκτες του Μπούτσκου δυσκολεύτηκαν να βρουν σκορ, με την Μπιλμπάο να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +13 (70-57), παίζοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό μπάσκετ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έμοιαζαν ασταμάτητοι, φτάνοντας την διαφορά ακόμα και στο +20 (77-57).

Μάλιστα, ο Μπέβερλι αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ – σε μία φάση που ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται – και όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τους Θεσσαλονικείς. Πράγματι, ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, γνώρισε την ήττα στον δεύτερο τελικό και έφτασε για ακόμα μία σεζόν μετά την περσινή στην πηγή χωρίς να καταφέρνει τελικά να πιει νερό. Η Μπιλμπάο στέφθηκε με αυτόν τον τρόπο δίκαια πρωταθλήτρια του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74