47χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο Χαλάνδρι όπου 28χρονος άνδρας φέρεται να τη τραυμάτησε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στον περιβάλλοντα χώρο πολυκατοικίας. Ο δράστης συνελήφθει. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με ένα μαχαίρι και απανωτά χτυπήματα – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- ένας 28χρονος δολοφόνησε μια 47χρονη γυναίκα το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μία περίοικος είδε τον δράστη να κυνηγά κραδαίνοντας το μαχαίρι τη 47χρονη στην είσοδο τής πολυκατοικίας, επί της οδού Δήμου Ρουμπέση, και κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι και βρήκαν εκεί τον 28χρονο και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί, προκειμένου να γίνει η αυτοψία του χώρου. Ο 28χρονος ήδη έχει μεταφερθεί στο Τμήμα Ασφαλείας, για να δώσει κατάθεση και να αναφέρει τα περιστατικά από τη δική του οπτική γωνία, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από όσους είδαν το περιστατικό και γνωρίζουν τους εμπλεκόμενους.