Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας του σχολείου, έπιασε τα δάκτυλα ενός μαθητή με κόφτη στην προσπάθειά του να τα απομακρύνει από το λουκέτο που είχε χρησιμοποιηθεί για την κατάληψη.

Ο καθηγητής, θέλοντας με κάθε τρόπο να δώσει τέλος στην κατάληψη του σχολείου, τραυμάτισε ελαφρά τον μαθητή.

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο!Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου πονάω”, αλλά συνέχισε… Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;”», δήλωσε ο 17χρονος μαθητής στο STAR.

«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», δήλωσε ο πατέρας του μαθητή στον Ant1.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.