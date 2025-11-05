Αποφάσεις για καταλήψεις σχολών έλαβαν την Τετάρτη (5/11) φοιτητικοί σύλλογοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταδίκη φοιτητή σε 14 μήνες φυλάκιση, επειδή έγραψε σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης σε τοίχο του Ιδρύματος.

Οι καταλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ύστερα από συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επιμέρους σχολές, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΜΠ προγραμματίζουν και πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη.

Advertisement

Advertisement

Φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών χωρίς αναστολή, αλλά με δυνατότητα εξαγοράς, μετά από μήνυση που κατατέθηκε από τον Πρύτανη για γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Η υπόθεση, που εκδικάστηκε εξ αναβολής την περασμένη εβδομάδα, έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση εντός και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τα όρια της ελευθερίας έκφρασης, την ποινικοποίηση φοιτητικών δράσεων και τον ρόλο των πανεπιστημιακών αρχών.

Σε επιστολή προς τα μέλη της Συγκλήτου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας, ο οποίος είχε κάνει την αρχική καταγγελία, πήρε δημόσια θέση για την απόφαση του δικαστηρίου. «Η ποινή φυλάκισης 14 μηνών χωρίς αναστολή είναι πολύ βαριά κατά τη δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε κατά νόμο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κοσμήτορας, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν έχει πολιτική διάσταση, αλλά αφορά καθαρά πράξεις φθοράς δημόσιας περιουσίας. «Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη, αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή».