Οι προσωπικές διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος ήταν η αιτία να οπλίσουν το χέρι του ανιψιού και να σκοτώσει με δύο σφαίρες στο στήθος το θείο του.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με ρεπορτά της ΠΑΤΡΙΣ, ενώ το θύμα 52 ετών χόρευε στην πίστα κατά την διάρκεια γλεντιού της γιορτής κάστανου.

Ο 52χρονος Δ.Μ. σωριάζεται στο έδαφος ενώ ο νεαρός δράστης τρέπεται σε φυγή.

Επικρατεί πανικός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύσει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος του δήμου Κισσάμου όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή Κάστανου.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όπου χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησιάζει τον 52χρονο. Τον πυροβολεί δύο φορές στο στήθος και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 52χρονος αιμόφυρτος πέφτει στο πάτωμα με τους διοργανωτές να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην γιορτή Καντάνου και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση με τον δράστη.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι έρευνες στρέφονται σε σπίτια συγγενών και φίλων όπου ο περίπου 25 ετών δράστης θα μπορούσε να βρει καταφύγιο ενώ γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε λιμάνια και αεροδρόμια.

