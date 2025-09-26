Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, άγνωστο πώς, κινήθηκε προς τα εμπρός. Το σημείο ήταν κατηφορικό και πριν προλάβει ο πατέρας του παιδιού που βρισκόταν εκεί να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον τετράχρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Τα τραγικά νέα έχουν βυθίσει στο πένθος τα Χανιά. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.