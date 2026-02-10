Μια μικρή στιγμή απροσεξίας ήταν ικανή να βυθίσει μια ολόκληρη οικογένεια στην Ελευσίνα στο πέθνος όταν χθες το μεσημέρι μια 71χρονη έχασε τη ζωή της όταν την παρέσυρε με το αυτοκίνητό η ίδια της η 44χρονη κόρη την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου όταν η κόρη και οδηγός γύρισε στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της και τα παιδιά της που νωρίτερα τα είχαν πάρει από το σχολείο.

Η 71χρονη κατέβηκε από το ΙΧ και προσπάθησε με τις οδηγίες που έδινε στην κόρη της να την βοηθήσει να παρκάρει όμως η η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν.

Η 44χρονη οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι, το ΙΧ «έφυγε» ανεξέλεγκτα και παρέσυρε την μητέρα της που εγκλωβίστηκε μεταξύ της ανοιχτής πόρτας του συνοδηγού και ενός δέντρου.

Όλα αυτά μάλιστα συνέβησαν μπροστά στα παιδιά της 44χρονης τα οποία κατά πληροφορίες φώναζαν και έκλαιγαν.

Οι γείτονες άκουσαν τις κραυγές πήγαν στο σημείο του δυστυχήματος για να προσφέρουν βοήθεια και είδαν την οδηγό και τα παιδιά της σε κατάσταση σοκ.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.