Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2), καθώς μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια χειρισμού του οχήματός της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

