Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την απίστευτη οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 71χρονης γυναίκας, την ώρα που η κόρη της επιχειρούσε να σταθμεύσει το όχημα στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με μία αυτόπτη μάρτυρα, υπήρχαν φωνές και ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στον τόπο της τραγωδίας είχε καλέσει ήδη το ΕΚΑΒ. «Η κόρη ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Κάλεσα πάρα πολλές φορές το ΕΚΑΒ. Τους έλεγα ότι η γυναίκα πεθαίνει, όμως δεν ερχόταν βοήθεια. Το Θριάσιο απέχει πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο και το θεωρώ τραγικό ότι η βοήθεια έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ επισημαίναμε ότι το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Τα παιδιά έλεγαν “η γιαγιά μας, η γιαγιά μας” και μετά τα βάλαμε στην πολυκατοικία».

Advertisement

Advertisement

Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης από την Ελευσίνα – «Ήταν το στήριγμά της»

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης οδηγού έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 71χρονη γυναίκα ήταν το στήριγμα της κόρης της και μεγάλωναν μαζί τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Μάλιστα, το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα καθώς επέστρεφαν από το σχολείο, φέρνοντας στο σπίτι τα παιδιά της οικογένειας. «Τα παιδιά ευτυχώς ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και δεν είδαν ακριβώς τι έγινε. Η κόρη μου είναι 12 ετών και τα δίδυμα αγοράκια είναι 7,5 ετών. Μάλιστα το ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αυτήν την στιγμή», περιγράφει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης γυναίκας από την Ελευσίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/10) στην οδό Αλκιβιάδου όταν κατά το παρκάρισμα του αυτοκινήτου της οικογένειας Η 71χρονη κατέβηκε από το ΙΧ και προσπάθησε με τις οδηγίες που έδινε στην κόρη της να την βοηθήσει να παρκάρει όμως η η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν.

Η 44χρονη οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι, το ΙΧ «έφυγε» ανεξέλεγκτα και παρέσυρε την μητέρα της που εγκλωβίστηκε μεταξύ της ανοιχτής πόρτας του συνοδηγού και ενός δέντρου. Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.