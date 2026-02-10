Μέσα σε μόλις 3 λεπτά, προτού προλάνει μα φτάσει στο σημείο της τραγωδίας το ασθενοφόρο, ξεψύχησε ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από την ίδια της την κόρη την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στην Ελευσίνα.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου, με αποτέλεσμα να καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο πρώην σύζυγος της οδηγού περιγράφει: «Ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (στο λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου. Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια».

Σύμφωνα με τον ίδιο η 44χρονης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα. Όπως λέει, σε παρόμοια, ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται και τα τρία παιδιά που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους.