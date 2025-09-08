Τα αδικήματα τής απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος 20χρονου οδηγού, τον οποίο συνέλαβαν τη νύχτα της Κυριακής, ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος με μία φίλη του και άλλα 4 άτομα διασκέδαζαν σε κατάστημα στο Νέο Ηράκλειο και κάποια στιγμή έφυγαν από εκεί για να συνεχίσουν σε ένα άλλο.

Μέσω Αττικής Οδού με δύο διαφορετικά οχήματα βγήκαν στον Κηφισό, όπου αστυνομικοί του “Εκβιαστών” είδαν τα αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και με επικίνδυνους ελιγμούς.

Έκαναν στους οδηγούς τους σήμα να σταματήσουν, αλλά ο 20χρονος με τη «φτιαγμένη» Mercedes όχι μόνον δεν υπάκουσε, αλλά με έναν ελιγμό χτύπησε έναν αστυνομικό, τον οποίο έριξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 20χρονος κατάφερε αρχικά να διαφύγει, πρέπει μάλιστα για λίγη ώρα να έκρυψε το αυτοκίνητό του κάπου στα Νότια Προάστια.

Μπροστά στην Εθνική Πινακοθήκη, με κατεύθυνση προς Κηφισιά, στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του “Εκβιαστών” εντόπισαν τον 20χρονο να κινείται με το όχημά του. Μπροστά ήταν ο πατέρας του 20χρονου, έμπορος αυτοκινήτων, και πίσω πίσω από τον νεαρό η μητέρα του, με τρίτο όχημα, προφανώς – λένε οι αστυνομικοί – σε μία προσπάθεια να κρύψουν τις πινακίδες με τον αριθμό κυκλοφορίας.

ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

ΕΛ.ΑΣ.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα -3- άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

-7- αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

