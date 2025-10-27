Η Χίος τιμά την ιστορία και τα ιδανικά της Ελευθερίας. Το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 2025, παραμονή της εθνικής επετείου, υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η εντυπωσιακή Ελληνική Σημαία των 150 τ.μ.

Η πομπή των σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, μετέφερε τη σημαία μέχρι τον νότιο λιμενοβραχίονα, όπου κυμάτισε περήφανα με φόντο το Αιγαίο. Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο εθνικής υπερηφάνειας και τιμής στους ήρωες του ’40.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.

Πηγή: Politischios.gr