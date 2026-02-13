Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε Χίο και Κρήτη, με την Πυροσβεστική να προβαίνει συνολικά σε 28 απαντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες, στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στον Μέγα Λημνιώνα, καθώς η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση των υδάτων σε σπίτια και βοηθητικούς χώρους. Παρόμοια προβλήματα εντοπίστηκαν σε Θυμιανά και Αγία Ερμιόνη, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί κατά την διάρκεια της νύχτας για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους του νησιού.

Advertisement

Advertisement

Σοβαρά ⛈️ πλημμυρικά στην περιοχή Καρφά Χίου



Βίντεο : Πυροσβεστική υπηρεσία Χίου pic.twitter.com/7e8hcofJC2 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 13, 2026

Παράλληλα, αρκετά ήταν τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην περιοχή Κάμπος, αλλά και στην Καρδαμάδα, ενώ οι οδηγοί ήταν απαραίτητο να δείξουν μεγάλη προσοχή στον οδικό άξονα από Βροντάδο έως και την Λαγκάδα, καθώς ο δρόμος γέμισε με χώματα και φερτά υλικά που κατέβηκαν από κοντινές πλαγιές.

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Κρήτη

Εκτός από την Χίο, στο έλεος της χθεσινής κακοκαιρίας βρέθηκε και η Κρήτη, καθώς θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες χτύπησαν το νησί. Τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στο νομό Ηρακλείου, κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού.

Ο δήμος Φαιστού ήταν μία από τις περιοχές με τα περισσότερα προβλήματα, ενώ αργά το βράδυ, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου, η γέφυρα κόπηκε στα δύο και άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι υπηρεσίες του δήμου για να κλείσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Σε μία από τις κατολισθήσεις, ένας μεγάλος βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα στον δρόμο που ενώνει τις Καμάρες με τα Βορίζια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.