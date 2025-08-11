Χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι σε περιοχή ανάμεσα στο Βαϊοχώρι και τη Μεγάλη Βόλβη. Περίπου στις 20.30 έληξε ο «συναγερμός» και τόσο οι κάτοικοι του Βαγιοχωρίου, όσο και οι μετανάστες κοντινής δομής επέστρεψαν, στα σπίτια τους και στη δομή αντίστοιχα, καθώς νωρίτερα είχαν λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Κάτοικοι του Βαγιοχωρίου έλαβαν τη σύσταση των αρχών να κατευθυνθούν προς Νυμφόπετρα, ενώ λεωφορεία περίμεναν για λίγη ώρα την εξέλιξη της φωτιάς για το αν θα παραλάβουν τους μετανάστες, να τους μεταφέρουν στη Νυμφόπετρα επίσης, για να φιλοξενηθούν εκεί. Ευτυχώς κανένα από τα σενάρια αυτά δεν έγιναν, οι κάτοικοι επέστρεψαν σπίτια τους και οι μετανάστες στη δομή.

Στην περιοχή δεν υπάρχει μεν ενεργό μέτωπο, ωστόσο 26 πυροσβεστικά οχήματα, με 70 πυροσβέστες και τέσσερα πεζοπόρα θα μείνουν όλη τη νύχτα εκεί, για τυχόν αναζωπύρωση, καθώς μετά τα ξημερώματα υπάρχουν πληροφορίες για ενίσχυση των ανέμων.

Νωρίτερα κι ενώ η φωτιά είχε παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, με επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ριπές 5 μποφόρ είχαν προκαλέσει αναζωπύρωση και έθεσαν σε συναγερμό τις αρχές.

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις εκμεταλλευόμενα και το τελευταίο φως της ημέρας και έτσι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά.

Αιτωλοακαρνανία: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Γαλατά – Καλή εικόνα σε Τρελαγκάθα Μεσολογγίου και Βόνιτσα-Σε ύφεση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας

Σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς, ωστόσο, να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Η φωτιά στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν την πλήρη κατάσβεσή της.

Επίσης, καλή εικόνα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει και η φωτιά που είχε ξεσπάσει μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας.