Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Αθηνών, μετά το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο σπίτι του στα Σπάτα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου-λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβόμβας.

Ο Μαυρίκης, γνωστός και ως «εθνικός κοριός» λόγω της εμπλοκής του στο μεγάλο σκάνδαλο υποκλοπών της δεκαετίας του ’90, προκάλεσε ένταση χθες το βράδυ, πυροβολώντας άσκοπα από το σπίτι του. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε και επί τρεις ώρες δεκάδες αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, καθώς είχε καταφύγει σε παρακείμενο οικόπεδο. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν όπλα κρότου-λάμψης. Λίγη ώρα αργότερα, συνοδεία αστυνομικών, εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα φορώντας στρατιωτικό μπουφάν και καπέλο.

Το ιστορικό του Χρήστου Μαυρίκη

Ο Μαυρίκης έχει πρωταγωνιστήσει σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικών υποκλοπών στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, υπουργούς και άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Επιπλέον, στο πρόσφατο παρελθόν έχει εμπλακεί σε σειρά παράνομων ενεργειών, με σοβαρότερη την απόπειρα δωροδοκίας ανώτερου δικαστικού, σε σχέση με προσπάθεια αγοράς-πώλησης μεγάλης έκτασης στην περιοχή του Παπάγου.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον Μαυρίκη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σκάνδαλα και έκνομες δραστηριότητες εδώ και δεκαετίες, ενώ το τελευταίο περιστατικό προσθέτει νέα στοιχεία στη μακρά λίστα κατηγοριών που τον βαρύνουν.