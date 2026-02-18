Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη.

Τη δίωξη άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών κλήσεων. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη είχε αφήσει αιχμές κατά της μητέρας του Παναγιωτάκη, εντούτοις, οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, κρατείται προσωρινά σε σωφρονιστικό κατάστημα καθώς έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.