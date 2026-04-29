Βίαιο επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε πλοίο κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, με έναν από αυτούς να χτυπά αστυνομικό επειδή του πήρε το τσιγάρο που είχε ανάψει στο σαλόνι.

Σύμφωνα με το Cretalive, το συμβάν έλαβε χώρα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη όταν αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών μετέφεραν κρατούμενους από Πειραιά στο Ηράκλειο. Ανάμεσά τους ήταν ένας Αλβανός ποινικός, ο οποίος κάποια στιγμή ζήτησε να βγει για τσιγάρο.

Αστυνομικοί του είπαν, όπως υποστηρίζεται, να κάνει λίγο υπομονή, εκείνος όμως αντέδρασε και άναψε το τσιγάρο στο σαλόνι του πλοίου. Ένας από τους αστυνομικούς πήρε το αναμμένο τσιγάρο καθώς ήταν κλειστός χώρος και ο κρατούμενος νευρίασε και χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο.