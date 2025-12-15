Η καρδιά των φετινών γιορτών χτυπά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, όπου το ΔΕΗ Christmas Factory υποδέχεται επισκέπτες όλων των ηλικιών. Για 2η χρονιά, η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρότου αγαπημένου Χριστουγεννιάτικου προορισμού, προσφέροντας φωτεινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους και μετατρέποντας την πόλη σε έναν φωτεινό προορισμό χαράς, παιχνιδιού και ξεγνοιασιάς.

Παράλληλα με την ψυχαγωγική εμπειρία, η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό της ρόλο. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί τη μεγάλη πρωτοβουλία «Ένα με τα Παιδιά», προσφέροντας 1.000.000 ευρώ σε 17 οργανισμούς που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες υποδομών, εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών και υλοποίησης ευχών. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στη δράση αναζητώντας την ομάδα με τα tablets και πατώντας ένα κλικ, χωρίς καμία χρέωση, στο https://enametapaidia.dei.gr/. Με αυτό τον τρόπο βάζουν όλη τους την Καλή Ενέργεια, για να ενισχύουν τον σκοπό της ΔΕΗ και να στηρίξουν ουσιαστικά τα παιδιά.

Επιπλέον, , οι επισκέπτες του περιπτέρου της ΔΕΗ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια σειρά από ξεχωριστές διαδραστικές εμπειρίες. Το virtual photobooth, με «οικοδεσπότη» τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον πρωταγωνιστή της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας «Ένα με τα Παιδιά», προσφέρει μια σύγχρονη, παιχνιδιάρικη στιγμή, καθώς οι επισκέπτες φωτογραφίζονται ψηφιακά μαζί του, δημιουργώντας μια αναμνηστική εικόνα που συνοδεύει τη συμμετοχή τους στη δράση.

Για τους μικρούς φίλους, το διαδραστικό παιχνίδι της ΔΕΗ αποκτά φέτος μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση. Ο «μετρητής σκανταλιάς» καλεί τα παιδιά να απαντήσουν σε μια σειρά χριστουγεννιάτικων ερωτήσεων και, μέσα από τις απαντήσεις τους, να ανακαλύψουν «πόσο άτακτοι υπήρξαν» τη φετινή χρονιά. Στον ίδιο χώρο, η ομάδα facepainting προσθέτει μια νότα δημιουργίας και χρώματος, με σχέδια και χρώματα που ενισχύουν τη ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα του ΔΕΗ Christmas Factory.

Παράλληλα, μέσα στο χώρο του ΔΕΗ Christmas Factory και εμπνευσμένη από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ΔΕΗ παρουσιάζει ένα παιχνίδι εξερεύνησης για παιδιά, όπου οι «υπερδυνάμεις της φύσης» (Ήλιος, Αέρας, Νερό, Γη) μετατρέπονται σε βιωματική γνώση γύρω από την καθαρή ενέργεια.

Κεντρική θεματική της φετινής χρονιάς είναι το «Βρες το Αστέρι σου», μια πρόσκληση προς τα παιδιά να ανακαλύψουν το δικό τους λαμπερό σημείο μέσα από τη φαντασία και τη συμμετοχική μάθηση. Στο κέντρο της γιορτινής εμπειρίας βρίσκεται το ανανεωμένο Christmas Fun Park, με παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες: carousel, ice train, mirror maze, παγοπίστα και αγαπημένα rides δημιουργούν έναν χώρο γεμάτο ενέργεια και κίνηση. Η χριστουγεννιάτικη αγορά, με χειροποίητες δημιουργίες, δώρα και γευστικά stands, συνθέτει έναν ατμοσφαιρικό περίπατο που ολοκληρώνει το γιορτινό σκηνικό.

Με τη φετινή της παρουσία, η ΔΕΗ ενισχύει ένα σημείο συνάντησης της πόλης και παράλληλα αναδεικνύει τον σταθερό της προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών. Το ΔΕΗ Christmas Factory θα λειτουργεί έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία, δημιουργία και αλληλεγγύη, τις αληθινές αξίες των Χριστουγέννων.

Σε κάθε επισκέπτητου ΔΕΗ Christimas Factory, σε κάθε χαμόγελο και κάθε κλικ, η ΔΕΗ μεταφέρει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας.