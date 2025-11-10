Αρκετές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση σπείρας, στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων και ο Youtuber-πρώην μοντέλο και νυν παλαιοημερολογίτης, ο οποίος αυτοαποκαλείται ως ο «Αρχιεπίσκοπός» τους και συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν «κωδικούς» για την επικοινωνία τους, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί και «βάφτιζαν» την κοκαΐνη «φανουρόπιτα», ενώ το «κερί» και το «καφεδάκι» ήταν οι ποσότητες κάνναβης.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, οι τρεις εμπλεκόμενοι ρασοφόροι φαίνεται πως εκμεταλλεύονταν την πίστη των ανθρώπων, καθώς έπαιρναν τα τάματα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παρθενίου στην Λιοσίων και επισκέπτονταν ενεχυροδανειστές, όπου τα πουλούσαν, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά που κατέληγαν στην φερόμενη «αρχηγό» της εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμα, οι παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι ήταν και οι ίδιοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχαν αναπτύξει το δικό τους πελατολόγιο, στο οποίο ανήκουν άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Όσον αφορά το σημείο που έκρυβαν τα ναρκωτικά, ήταν μία γλάστρα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

Διάλογοι «φωτιά» τα μέλη της σπείρας

Μέλος 1: Έλα δεν μπορώ να συνδεθώ. Δεν έχω καθόλου μονάδες….

Μέλος 2: Έλα;

Μέλος 1:…Δεν έχω καθόλου μονάδες για να συνδεθώ σε ίντερνετ.

Μέλος 2: Ωραία πες μου.

Advertisement

Μέλος 1: Ωραία πες μου κάτι.

Μέλος 2: Πρέπει μάλλον να ακυρώνετε να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Μέλος 1: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Advertisement

Μέλος 2: Όχι εσύ ρε συ. Πες μου πες μου γ@@@έ το τώρα κάτι…πες μου. Όχι εσύ.

Μέλος 1: Ωραία πες μου…πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Μέλος 2: Λεφτά έχω;

Advertisement

Μέλος 1: Ναι για αυτό σου λέω.

Μέλος 2: Α…(λέει το όνομα συλληφθέντα) τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Μέλος 1: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις…άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη Β (άλλο όνομα), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ.

Advertisement

Μέλος 2: Εεε το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία…

Advertisement

Μέλος 1: Ναι ρε αγάπη.

Μέλος 2:…και είναι τριακόσια έτσι;

Μέλος 1: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Advertisement

Μέλος 2: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Μέλος 1: Δεν έχω.

Μέλος 2:…(δυσνόητο) θα έχει να φύγω.

Μέλος 1: Δεν έχω γιατί μου πήγαν…

Μέλος 2: Αλλά χωρίς λεφτά δεν μπορώ Α(όνομα). Δηλαδή πράγμα…

Μέλος 1: Όχι.

Μέλος 2: Α….

Μέλος 1: Άκουσέ με.

Μέλος 2: Ναι.

Μέλος 1: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία…

Μέλος 2: (δυσνόητο) πεντακόσια από κει πέρα.

Μέλος 1: Δεν μπορώ και ούτε θέλω.

Μέλος 2: Ρε γ^&^ τη τρέλα μου γαμώ ρε.

Μέλος 1: Τι;

Μέλος 2: Ρε Α… μου είπατε για εφτακόσια θα πηγαίνατε και θα καλυβόμουνα και εγώ για αυτό το πράγμα. Ρε τι θα πάθω εγώ με αυτό το τραπέζι…Τι έχω βάφτιση έχω εγώ γ&^%έ τα. Αλήθεια. Α…

Μέλος 2: Σε παίρνω να βγεις.

Μέλος 1: Ναι ναι ναι εντάξει έλα έλα, έλα καρδούλα μου.

Μέλος 2: Ναι, έλα μπάι.

Μέλος 1: Εσύ δε θα μπεις; Θα φύγεις εεε κατευθείαν;

Μέλος 2: Ούτε καν

Μέλος 1: Ντάξει άντε…

Μέλος 2: Πρέπει να φύγω μπαμ. Έλα.

Μέλος 1: …τακτοποίησε με σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ γεια.

Δεύτερη συζήτηση:

Μέλος 3: Υπάρχουνε;

Μέλος 2: Τι;

Μέλος 3: Μακαρόνια;

Μέλος 2: Όχι ρε…

Μέλος 3: Μμμ.

Μέλος 2: Που να υπάρχουνε στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά…όχι εκεί…πλέον.

Μέλος 3: Μμμ;

Μέλος 2: Άμα δεν γυρίσω εγώ…Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται.

Μέλος 3: Τι εννοείς;

Μέλος 2: Τι εννοώ;…Μ’ ακούς;

Μέλος 3: Έλα.

Μέλος 2: Για πες μου λίγο.

Μέλος 3: Τι;

Μέλος 2: Αυτό που σου είπα το πήρες.

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το ‘χα βάλει;

Μέλος 3: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Μέλος 2: Όχι, δεν έχω βάλει άλλο. Άμα δεν γυρίσω δεν γίνεται κάτι. Σε ρώτησα εκείνη την ώρα… αν θέλεις κάτι πες μου… αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση το καταλαβαίνω…

Μέλος 3: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε… είμαι μες στη μέση, σαν το μ@@@α.

Μέλος 2: Είσαι;

Μέλος 3: Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι μες στη μέση λέω σαν τον μ@@@α και όχι τίποτα άλλο, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που θα πάμε στο… (λέει όνομα ξενοδοχείου), θα βγούνε. Δεν είναι το θέμα αυτό.

Μέλος 2: Άκου αγόρι μου να σου πω κάτι. Άκου αγόρι μου να σου πω κάτι. Εγώ, δεν αντιλέγω σε τίποτα. Όμως, έχω φτάσει να χρωστάω από προχθές. Ο ψηλός στον φίλο του, συν εγώ που πραγματικά δεν μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα πήγε και πήρε από τη πάρτη του, έτσι, από αλλού με λεφτά και πάλι και αυτά του τα χρωστάω που μου πήρε. Ναι αλλά εγώ έφυγα και σας είπα δώστε μου έναν για να μπορέσουμε να είμαστε δύο για να έχουμε και μισά μισά να κάνω και εγώ κάτι γιατί έρχονται οι ημέρες για την βάπτιση ούτε ο Χ. (λέει όνομα) δεν μπορούσε να έρθει ούτε κανένας.

Μέλος 3: Αφού ήμασταν όλοι μαζί.

Μέλος 2: Γ@@ της γης τον άξονα και πως…ναι αλλά…

Μέλος 3: Δεν ήμασταν όλοι μαζί;

Μέλος 2:…γυρίζατε και εγώ δεν είχα φύγει.

Μέλος 3: Ε αυτό σου λέω μα δεν μου ζήτησες.

Μέλος 2: Και πάλι δεν ήρθε κανένας. Δεν ήθελα εσένα. Και πάλι έστω για τη…για το τέτοιο για να…για να μπορέσω και εγώ να μειώσω κάτι ρε γαμώτο. Να μειωθεί κάτι.

Μέλος 3: Μου ζήτησες;

Μέλος 2: Τι να κάνω τώρα πες μου. Και πάλι σε σκέφτηκα και στη γλάστρα άφησα βλέπεις (δυσνόητο);

Μέλος 3: Μου ζήτησες;

Μέλος 2: Τι σου ζήτησα; Ναι σου ζήτησα βεβαίως τον Χ(όνομα).

Μέλος 3: Α όχι αυτό σου λέω. Όταν έφτασα μου είπες ότι θα πας…

Μέλος 2: Όχι…

Μέλος 3:…με το….

Μέλος 2: όχι όχι όχι όχι όχι όχι δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι όχι. Σου είπα εγώ φεύγω και μου λες θα πας τελικά… και σου λέω ναι θα πάω.

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2: Εγώ δεν θα παρακαλέσω για να πάρω. Είπα μία, είπα δύο.

Μέλος 3: Καλέ πας καλά…

Μέλος 2: Μετά δεν μπορώ εγώ να παρακαλέσω…

Μέλος 3:…τι να παρακαλέσεις;

Μέλος 2:…μπορεί ο καθένας να μη θέλει, μπορεί…να’ μαστε ξεκάθαροι όμως, έτσι;

Μέλος 3: Καλέ ούτε καν.

Μέλος 2: Όχι από τη μία να λέμε…