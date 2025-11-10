Ο 40χρονος ρασοφόρος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης με τους παλαιοημερολογίτες, είχε ενεργή παρουσία στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ διατηρεί και κανάλι στο YouTube

Ένα κύκλωμα με πρωταγωνιστή 40χρονο ρασοφόρο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, ο οποίος στις αρχές τις δεκαετίας του 2000 είχε ενεργό ρόλο στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή, άλλοτε ως μοντέλο και άλλοτε ως τραγουδιστής, προτού εισχωρήσει τελικά στην ιεροσύνη. Ο 40χρονος θεωρούνταν σημαντικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με τους παλαιοημερολογίτες και ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε ακόμα και τον ιερό ναό, προκειμένου να κρύψει ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης. Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο βραχίονες, έχοντας ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Για να πετύχουν τον σκοπο τους, είχαν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχαν επιλέξει και κατάλληλο σημείο εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Την Παρασκευή (7/11), οι ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Ρόδο οδήγησαν στην σύλληψη 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και οι τρεις παλαιοημερολογίτες. Ο 40χρονος άνδρας, πρώην μοντέλο και τραγουδιστής, διατηρεί και κανάλι στο YouTube, όπου κάνει εκπομπές μαγειρικής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αποθήκευε ναρκωτικά ακόμα και εντός του Ιερού Ναού στις Τρεις Γέφυρες, ενώ αναλάμβανε επίσης την διακίνησή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας καθαιρέθηκε το 2002 από την Επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, προτού αποφασίσει να γίνει παλαιοημερολογίτης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτοαποκαλούνταν ως «Αρχιεπίσκοπός» τους, ενώ είχε γράψει και βιβλίο, τα έσοδα του οποίου, όπως υποστήριζε, πήγαιναν σε άπορους ανθρώπους, προκειμένου να βοηθηθούν.

Παράλληλα, οι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, με τον 40χρονο ρασοφόρο να επικοινωνεί συχνά με δύο ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός από τον 40χρονο, ένας ακόμη ρασοφόρος συνελήφθη στην Ρόδο, με το που παρέλαβε βαλίτσα, εντός της οποίας εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κοκκαΐνης, ενώ ένας τρίτος παλαιοημερολογίτης, συνελήφθη στον Έβρο, καθώς διακινούσε μετανάστες, μέσα σε όχημα το οποίο είχε προηγουμένως νοικιάσει από εταιρεία.